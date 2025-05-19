Росавиация заявила о готовности многих стран восстановить авиасообщение с Россией

Представители Росавиации ведут переговоры с другими странами, многие из которых выразили готовность возобновить авиасообщение с Россией.

Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель ведомства Дмитрий Ядров.

Росавиация, добавил он, ведет совместную работу по развитию международного авиасообщения с МИД РФ, Минтрансом, Минэкономразвития.

Зарубежные страны, в которые готовы совершать полеты российские авиакомпании, хотят получить гарантии, что самолеты могут рассчитывать на необходимое техобслуживание и что на них не распространятся ограничения, связанные с антироссийскими санкциями, пояснил Ядров.

Ранее сообщалось о том, что адвокат оценила претензии экс-участницы «Дома-2» к авиакомпании.