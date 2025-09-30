На рязанских стройплощадках прошли проверки мигрантов

В Рязани продолжается планомерная работа по воинскому учету граждан, недавно получивших российское гражданство. Сотрудники военного следственного отдела СК России совместно с представителями областного военкомата провели очередной рейд на городских строительных площадках, в ходе которого была проверена документация 17 иностранных и натурализованных граждан. Об этом сообщает издание 7info.

Практика выездных проверок позволяет обеспечить соблюдение законодательства в сфере воинской обязанности непосредственно на рабочих местах. Результатом данного рейда стало не только оформление необходимых документов, но и добровольное решение одного из проверенных граждан заключить контракт о прохождении военной службы.

Систематическая деятельность в этом направлении приносит значимые результаты с начала 2025 года. На текущий момент на воинский учет уже принято свыше 950 натурализованных граждан, что способствует упорядочению мобилизационных ресурсов региона.

Таким образом, проводимые рейды решают двуединую задачу: обеспечивают полноту воинского учета и создают условия для пополнения Вооруженных Сил РФ мотивированными военнослужащими. Более 115 иностранных граждан, принявших российское гражданство, уже заключили контракты на прохождение службы, демонстрируя эффективность выбранного подхода.

