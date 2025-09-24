«Внимательно меня послушайте»: как силовики прервали свадьбу мигрантов в Красноярском крае массовой проверкой

В Сети появилась видеозапись рейда, проведенного правоохранительными органами на крупном мероприятии, организованном мигрантами. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал МВД 24.

На видео запечатлено, как группа сотрудников правоохранительных органов входит в просторный зал, где находится большое количество людей азиатской внешности. Один из представителей силовых структур отбирает микрофон у ведущего.

Представитель полиции сообщил собравшимся, что сейчас будет проводиться проверка документов сотрудниками Главного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю, и попросил всех присутствующих, граждан и гостей Российской Федерации, предоставить документы для проверки.

После этого силовики, предположительно на свадьбе, собрали всех для осуществления проверки. Затем они построили в ряд несколько иностранцев и заставили их двигаться, держась руками за плечи впереди идущего человека. В заключение, несколько человек были задержаны и помещены в автозак.

Ранее сообщалось, что мигранта, домогавшегося падчерицы, лишили российского гражданства.