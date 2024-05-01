На рязанском нефтезаводе вспыхнул пожар после атаки украинских беспилотников

Нефтеперерабатывающий завод в Рязани был атакован дронами ВСУ. После этого на нем произошло возгорание. Об этом сообщил telegram-канал Baza со ссылкой на рассказы очевидцев.

По свидетельству людей, наблюдавших за атакой, все произошло около 3 часов ночи. Сначала в небе был слышен гул, затем на предприятии были раздались два хлопка, вслед за этим на территории завода начался пожар.

«Беспилотники атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод. Там начался пожар», - указано в микроблоге.

Сейчас на данном предприятии работают представители экстренных служб. До этого сообщалось, что один из украинских беспилотных летательных аппаратов был сбит на подлете к Рязани. Об этом заявил глава региона Павел Малков.