ПВО сбили под Рязанью украинский дрон, летевший атаковать Москву

По словам Малкова, дрон был выявлен боевыми расчетами ПВО и уничтожен в небе. Согласно предварительно полученной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет, проводится проверка», — говорится в сообщении Малкова.

Ранее губернатор Гусев сообщил, что вражеский дрон сбит в небе над Воронежской областью. От отметил, что ПВО сработали безупречно, выявив вражеский БПЛА в небе и сбив его еще на подлете к Воронежу.