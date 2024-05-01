ПВО сбили под Рязанью украинский дрон, летевший атаковать Москву
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Рязанская область подверглась атаке вражеского БПЛА, сообщил губернатор региона Павел Малков. Инцидент произошел около 4 часов ночь в среду, 1 мая.
По словам Малкова, дрон был выявлен боевыми расчетами ПВО и уничтожен в небе. Согласно предварительно полученной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет, проводится проверка», — говорится в сообщении Малкова.
Ранее губернатор Гусев сообщил, что вражеский дрон сбит в небе над Воронежской областью. От отметил, что ПВО сработали безупречно, выявив вражеский БПЛА в небе и сбив его еще на подлете к Воронежу.