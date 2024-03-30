На руднике «Пионер» приступили к бурению уже восьмой скважины в попытке добраться до шахтеров

Продолжаются попытки спасти 13 шахтеров, которые попали под завал в золотодобывающей шахте в Амурской области. Начато бурение уже восьмой скважины, чтобы попытаться извлечь людей, попавших в подземную ловушку. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на заявление представителей МЧС.

Та установка, которая бурила четвертую скважину, не смогла продолжать работу из-за крайне тяжелых геологических условий. Ее немедленно перебросили на новое место. Она начала бурить 8-ю скважину.

«Продолжила бурение в нижний горизонт новой, восьмой, скважины на новом участке. Из 370 м пробурено 40», - указали сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас, помимо этого, ведется бурение еще четырех скважин. Пятая скважина уже достигла глубины 231 метр из 295 необходимых. Шестая пробурена на 226 метров из 331 нужных, и седьмая – всего на 85 из тех 255, которые ей предстоит достигнуть.

Ранее сообщалось, что горизонт, где могут находиться пропавшие шахтеры, может быть затоплен. Условия для бурения остаются очень сложными, но работы по спасению людей продолжаются.