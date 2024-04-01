На руднике «Пионер» в Приамурье прекратили спасательную операцию

В Амурской области приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике «Пионер», сообщили в АО «Покровский рудник».

Решение принято из-за угрозы повторных завалов, которой подвергаются спасатели и сотрудники рудника, участвующие в операции.

18 февраля на шахте «Пионер» обрушилась порода. Под завалами оказались 13 рабочих. Они считаются погибшими.

Бурение разведочных скважин на руднике продолжалось почти две недели, однако всякий раз результаты бурения показывали, что в выработках находится вода и горная масса.

После свертывания спасательных работ вход в шахту ограничен до устранения риска повторных обвалов.