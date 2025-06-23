На Сахалине бурый медведь растерзал двух человек

В Южно-Сахалинске в результате нападения бурого медведя погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России (СКР) по Сахалинской области.

Трагический инцидент произошел возле скульптуры «Три оленя» на проспекте Мира, расположенного вблизи лесных массивов.

В правоохранительных органах отметили, что дикий зверь напал на группу людей, в результате чего один мужчина скончался в машине скорой помощи. Тело второго россиянина обнаружили недалеко от места происшествия. Информации о пострадавших нет.

Следственные органы начали проверку обстоятельств случившегося. В рамках расследования возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц). Проводятся необходимые следственные действия, включая осмотр места происшествия и консультации с экспертами.

По информации Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, специалисты приступили к вынужденному отстрелу медведя, напавшего на людей, в целях обеспечения безопасности горожан.

Ранее сообщалось, что в США медведь-рецидивист проник в дом и напугал маленькую собаку.