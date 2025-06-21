В Калифорнии медведь-рецидивист проник в дом и напугал маленькую собаку

В США произошел необычный инцидент с участием медведя-рецидивиста, передает телеканал NBC News. Животное незаконно проникло в частный дом и напугало маленького 17-летнего пса по кличке Дудл.

Инцидент произошел в городе Монровия, в штате Калифорния, когда косолапый сломал дверь и оказался на пороге дома американки. Медведь сразу же направился на кухню и открыл там холодильник.

Маленький Дудл сильно испугался незваного гостя и начал лаять. Медведь ударил собаку лапой, но та успела увернуться и не получила никаких серьезных травм. Эпичную встречу зафиксировала видеокамера.

Из-за громких звуков проснулась хозяйка дома Зои Кэдман. Женщина не стала предпринимать каких-либо шагов по изгнанию дикого зверя из своего жилища, а просто ждала — и не зря. Через 20 минут медведь ушел сам, оставив «незабываемые» впечатления.

На кадрах, появившихся в СМИ, видно, что на медведе был надет ошейник для отслеживания. Это свидетельствует о том, что животное уже не раз ловили за проникновением в чужой дом.

Соседка Зои рассказала, что этот же косолапый проник в дом ее знакомых, где полакомился пиццей и мороженным, после чего провел «свободное время» в бассейне.

Ранее сообщалось, что спасенного из подвала жителя Самарской области медвежонка передали в зоопарк.