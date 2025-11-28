На Сахалине двое мужчин пропали после выхода в море на лодке

Вечером в четверг, 27 ноября, двое жителей Сахалина отправились в море в Поронайске и до настоящего времени не вышли на связь. 27-летние Александр и Анатолий вышли проверить новую лодку и могут находиться в районе Макаровского побережья.

По данным спасателей, мужчины использовали для выхода в Татарский пролив серую надувную лодку AMG RIB с черными баллонами. Их родные забили тревогу, когда те не вернулись в назначенное время. К настоящему моменту организованы поисково-спасательные работы.

Приметы пропавших:

· Александр: худощавого телосложения, рост около 170-175 см, темные коротко стриженные волосы, карие глаза. Отличительные черты — татуировка со змеей на шее и наколка на правом предплечье. В момент исчезновения был одет в синий резиновый костюм, поверх которого — бежевые куртка и штаны, на ногах — резиновые сапоги.

· Анатолий: плотного телосложения, рост 170-175 см, русые волосы, голубые глаза. Имеет несколько заметных тату: изображение дракона на ноге, а также наколки на шее и левом предплечье. Его одежда — синяя зимняя форма МУП «ПКК-1».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра и Анатолия, просят срочно сообщить по телефонам: 780-820, 780-821 или +7 984 184-10-10.

