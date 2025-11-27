Семья сахалинского школьника сообщила подробности его двухдневного исчезновения

Родственники девятилетнего жителя села Пензенское выразили глубокую благодарность всем, кто участвовал в масштабных поисках мальчика, который пропал на двое суток. По их словам, в трудную минуту сахалинцы проявили невероятное единство, передает портал «АСТВ».

Как сообщила семья, на помощь сразу же откликнулись несколько сотен добровольцев со всего региона. Люди оставляли свои дела и без отдыха, днем и ночью, прочесывали окрестности в надежде найти ребенка.

Сам мальчик, как выяснилось, скрывался из-за страха быть наказанным за пропуск школьных занятий. Родственники пояснили, что изначально он не осознавал всей серьезности происходящего. Проведенная с ним профилактическая беседа помогла ребенку полностью понять свой поступок.

Нашли ребенка дома. Мальчик спрятался под диваном, и его выдали его же ноги: уснув, он начал ворочаться, и конечности стали видны из-под мебели. Как позже выяснилось, иногда он покидал свое укрытие, наблюдал в окно за разворачивающимися поисками и даже смотрел мультфильмы. В тот день, когда его обнаружили, он уже сам собирался выйти.

Сейчас ребенок находится дома, его состояние не вызывает опасений. Он играет и рисует, жизнь семьи возвращается в привычное русло.

