Семья сахалинского школьника сообщила подробности его двухдневного исчезновения
На Сахалине родные нашли пропавшего ребенка под диваном после двух суток поисков
Родственники девятилетнего жителя села Пензенское выразили глубокую благодарность всем, кто участвовал в масштабных поисках мальчика, который пропал на двое суток. По их словам, в трудную минуту сахалинцы проявили невероятное единство, передает портал «АСТВ».
Как сообщила семья, на помощь сразу же откликнулись несколько сотен добровольцев со всего региона. Люди оставляли свои дела и без отдыха, днем и ночью, прочесывали окрестности в надежде найти ребенка.
Сам мальчик, как выяснилось, скрывался из-за страха быть наказанным за пропуск школьных занятий. Родственники пояснили, что изначально он не осознавал всей серьезности происходящего. Проведенная с ним профилактическая беседа помогла ребенку полностью понять свой поступок.
Нашли ребенка дома. Мальчик спрятался под диваном, и его выдали его же ноги: уснув, он начал ворочаться, и конечности стали видны из-под мебели. Как позже выяснилось, иногда он покидал свое укрытие, наблюдал в окно за разворачивающимися поисками и даже смотрел мультфильмы. В тот день, когда его обнаружили, он уже сам собирался выйти.
Сейчас ребенок находится дома, его состояние не вызывает опасений. Он играет и рисует, жизнь семьи возвращается в привычное русло.
