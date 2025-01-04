На Сахалине мужчина убил свою жену во время прогулки в лесу

В Корсаковском межрайонном следственном отделе Следственного комитета РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 37-летней женщины. В ходе расследования было установлено, что смерть наступила в результате убийства. Основным подозреваемым стал 43-летний муж погибшей, уроженец Читы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, в начале декабря 2024 года между супругами произошел конфликт на почве ревности во время прогулки в лесу.

В ходе ссоры мужчина нанес жене несколько ударов палкой по голове, что привело к ее мгновенной смерти. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый сбросил тело в канаву и замаскировал его ветками и землей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Подозреваемый задержан, и решается вопрос о выборе меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе суд вынес приговор в виде лишения свободы на 16 лет мужчине, который убил бывшую жену на глазах их общих детей.