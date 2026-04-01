На Сахалине обрушилась стена детского сада: детей перевели в другие учреждения

Фото: [ Губернатор проинспектировал расселение аварийного жилья в г. о. Клин/Медиасток.рф ]

В селе Кировском Тымовского района Сахалинской области произошло частичное обрушение стены здания, в котором расположены школа и детский сад. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, пишет ТАСС .

По словам главы области, инцидент случился накануне вечером. На место происшествия направлен министр строительства, для выяснения причин обрушения привлечены специалисты строительной лаборатории. Губернатор отметил, что здание школы требует капитального ремонта — ранее там были выявлены существенные дефекты.

Детям, по уточнению Лимаренко, ничего не угрожает. Школьники заранее переведены на дистанционное обучение, а для дошкольников найдены места в другом детском учреждении. Администрация района и специалисты министерства строительства проводят проверку.

Губернатор подчеркнул, что необходимо выявить виновных и наказать их по всей строгости закона. Следственным органам будет оказано необходимое содействие, ситуация остается на личном контроле главы региона.

Село Кировское расположено на берегу реки Тымь в 16 километрах от районного центра — поселка городского типа Тымовское. В населенном пункте проживают около 1,2 тысячи человек.

