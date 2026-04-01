На Сахалине обрушилась стена детского сада: детей перевели в другие учреждения
Капремонта не дождались: на Сахалине обрушилась часть стены детского сада
В селе Кировском Тымовского района Сахалинской области произошло частичное обрушение стены здания, в котором расположены школа и детский сад. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, пишет ТАСС.
По словам главы области, инцидент случился накануне вечером. На место происшествия направлен министр строительства, для выяснения причин обрушения привлечены специалисты строительной лаборатории. Губернатор отметил, что здание школы требует капитального ремонта — ранее там были выявлены существенные дефекты.
Детям, по уточнению Лимаренко, ничего не угрожает. Школьники заранее переведены на дистанционное обучение, а для дошкольников найдены места в другом детском учреждении. Администрация района и специалисты министерства строительства проводят проверку.
Губернатор подчеркнул, что необходимо выявить виновных и наказать их по всей строгости закона. Следственным органам будет оказано необходимое содействие, ситуация остается на личном контроле главы региона.
Село Кировское расположено на берегу реки Тымь в 16 километрах от районного центра — поселка городского типа Тымовское. В населенном пункте проживают около 1,2 тысячи человек.
До этого сообщалось, что в Госдуме высказались об идее ввести обязательное изучение второго иностранного языка в школах.