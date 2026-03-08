На Сахалине ограничили движение транспорта из-за непогоды

В Сахалинской области из-за ухудшения погодных условий введены ограничения на движение транспорта на ряде федеральных трасс. Об этом сообщила пресс-служба Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

По информации ведомства, движение всех видов транспорта временно ограничено на отдельных участках трассы Южно-Сахалинск — Оха. Ограничения действуют на отрезке от Ново-Александровска до Долинска (13–42 км), а также между селами Стародубское и Тихое (55–128 км).

Кроме того, приостановлено движение общественного транспорта на федеральных направлениях Южно-Сахалинск — Корсаков и Южно-Сахалинск — Холмск.

Из-за введенных ограничений временно прекращено автобусное сообщение из Южно-Сахалинск с рядом населенных пунктов, включая Долинск, Корсаков, Чехов и Холмск. Ограничения будут действовать до стабилизации погодной ситуации.

Ранее сообщалось, что в жестком ДТП с автовозом погибли три человека, включая ребенка.