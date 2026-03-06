Трасса-могила: в жестком ДТП с автовозом погибли три человека, включая ребенка

Страшная авария произошла на одной из ключевых трасс Кузбасса. Как пишет VSE42.Ru , столкновение легкового автомобиля с большегрузом унесло жизни трех человек, среди которых оказался трехмесячный ребенок. Трагедия развернулась в считанные секунды на глазах у других водителей, но шансов выжить у участников лобового удара практически не осталось.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 11 часов утра. На 12-м километре автодороги «Обход города Мариинска», которая является частью федеральной трассы Р-255 «Сибирь», столкнулись Toyota Corolla Runx и грузовой автовоз.

По предварительным данным, 42-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, пошла на обгон. Маневр оказался роковым: легковушка вылетела на полосу встречного движения, где в этот момент двигался тяжелый грузовик. Удар был такой силы, что спастись никому не удалось.

На месте происшествия смертельные травмы получили водитель Toyota, а также двое ее пассажиров — 21-летняя девушка и трехмесячная девочка. Все скончались, получив серьезные травмы.

На месте аварии работали сотрудники полиции и следственные органы. Им предстоит установить точные причины случившегося, опросить свидетелей и выяснить, не сыграли ли свою роль погодные условия. Ранее в регионе уже предупреждали об ухудшении видимости на трассах, в том числе на Р-255 «Сибирь». Но окончательные выводы специалисты сделают после проведения всех необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что с начала года в Подмосковье зафиксировали 370 ДТП с пострадавшими.