На Сахалине пенсионерка стала жертвой мошенников на 15,5 млн рублей

На Сахалине жертвой мошеннической схемы стала 61-летняя местная жительница, потеряв значительную денежную сумму. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального управления МВД России.

Случай произошел 4 октября. Неизвестный, представившись работником банковской организации, инициировал контакт с пожилой женщиной, попросив ее принять следующий вызов. Вскоре после этого с ней связался другой злоумышленник, выдавший себя за сотрудника ФСБ. Он заявил, что пенсионерка оказывает содействие террористической деятельности, и сообщил о фиктивном уголовном разбирательстве в отношении нее.

Действуя согласно инструкциям обманщиков, под ложным предлогом «декларирования» финансов, женщина обналичила все свои сбережения, а также оформила банковский кредит на сумму, превышающую 6 млн руб. Затем, установив приложение, указанное аферистами, она перевела на счета мошенников более 15,5 млн руб. По факту произошедшего инцидента начато уголовное производство.

