На Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов»

Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в порту Корсаков на Сахалине. Четыре члена экипажа пропали без вести, сообщил SHOT.

Судно, которое перевозило щебень и песок, вероятно, перевернулось из-за перегрузки. На борту находились семь человек, троих из которых удалось спасти. Судьба оставшихся четырех остается неясной.

Сейчас в районе инцидента организована поисково-спасательная операция, в которой участвуют два буксира и спасательное судно.

Как пишет источник, «Григорий Ловцов» уже испытывал трудности в 2022 году в Охотском море, когда попал в ледяное сжатие и подал сигнал о помощи из-за угрозы повреждения корпуса. Тогда обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что в Находке задержали британское судно за невыплату зарплаты российским морякам. По информации председателя Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николая Суханова, общая сумма долга составила $20,7 тыс.