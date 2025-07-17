В Ираке произошел смертельный пожар в торговом центре

Согласно информации государственного информационного агентства INA, трагический пожар в торговом центре города Эль-Кут, расположенного в восточной части Ирака, унес жизни 63 человек, еще 40 получили ранения.

Агентство Reuters добавляет, что судьба 11 человек остается неизвестной. Возгорание в пятиэтажном здании произошло в ночное время суток. На данный момент причины произошедшего устанавливаются.

Глава провинции Васит Мохаммед Джамиль аль-Майя сообщил о планах обнародовать предварительные результаты расследования в течение ближайших двух суток.

Для ликвидации пожара в гипермаркете полицейское управление отдало приказ о приведении в полную готовность подразделений гражданской обороны провинции. На месте происшествия сотрудники местных спасательных служб ведут поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что взрыв у ТЦ «Малина» в Рязани привел к смерти человека и пострадавшим.