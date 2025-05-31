На Сахалине произошла утечка 1,5 т топлива после опрокидывания бензовоза

В Невельском районе Сахалинской области произошла авария — бензовоз марки SKANIA перевернулся на 30-м км автодороги «Огоньки-Невельск». В результате происшествия из цистерны вытекло около 1,5 т дизельного топлива, сообщило региональное управление МЧС.

По предварительным данным, 24-летний водитель грузовика, не имевший разрешения на перевозку опасных грузов, потерял управление и съехал с дороги. Никто не пострадал и угрозы для жизни местных отсутствуют.

На месте инцидента работали четыре специалиста МЧС и одна единица техники. Топливо было откачано из цистерны, которую перед этим обработали огнетушащей пеной, а территорию, загрязненную утечкой, начали приводить в порядок.

Следственные органы начали проверку по факту ДТП, выясняя все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в США из перевернутого грузовика вылетели 250 млн пчел.