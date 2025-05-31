В США из перевернутого грузовика вылетели 250 млн пчел

В Вашингтоне произошло необычное происшествие — грузовик, перевозивший пчелиные улья, перевернулся, из-за чего на свободе оказались 250 млн пчел. Об этом сообщил офис шерифа округа Уотком, передает ТАСС.

В полиции отметили, что автомобиль перевернулся вблизи дороги, после чего насекомые свободно вылетели из ульев и разлетелись по окрестностям. В офисе шерифа настоятельно порекомендовали избегать зоны аварии, чтобы избежать укусов и не мешать работе спасателей. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Отмечается, что на место происшествия прибыли десятки пчеловодов и специалистов по ликвидации насекомых, которые предпринимают меры по контролю ситуации. Участок дороги, где случилась авария, будет закрыт как минимум до утра 31 мая для проведения работ и предотвращения угрозы для населения.

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