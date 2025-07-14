На Сахалине солдат умер от теплового удара и обезвоживания

В воинской части на Сахалине трагически погиб 19-летний солдат срочной службы, получив смертельный тепловой удар. Информацию об этом распространил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Согласно заявлениям родственников, молодого человека призвали в ряды вооруженных сил 3 июля, присвоив высшую категорию годности «А», несмотря на предостережения кардиолога о нежелательности интенсивных физических нагрузок.

В военной части на Сахалине новобранец приступил к прохождению курса молодого бойца. Уже через четыре дня его экстренно госпитализировали с тяжелым диагнозом: тепловой удар IV степени, осложненный асфиксией и критическим обезвоживанием III степени. Состояние солдата быстро ухудшилось, и он впал в кому. Усилия врачей оказались безуспешными.

По словам близких, в течение нескольких дней срочники в данной части на Сахалине подвергались изнурительным физическим тренировкам при высокой температуре воздуха (около 35 градусов), при этом им не предоставляли достаточного количества воды. Командование воинской части пока не предоставило официальных комментариев относительно произошедшего с молодым человеком.

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