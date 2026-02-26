На Сахалине сошел с рельсов локомотив

Утром 26 февраля на Сахалине произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) с грузовым поездом №3515, следовавшим по маршруту «Холмск — Чехов», сообщил портал SakhalinMedia. На 94-м километре перегона сошел с рельсов один из трех локомотивов, входящих в сцепку с 30 вагонами. К счастью, локомотив не опрокинулся, и обошлось без жертв.

На место аварии выехали спасатели: десять человек и две единицы техники. По информации пресс-службы минтранса Сахалинской области, для ликвидации последствий схода принимаются все необходимые меры. Из-за инцидента были отменены пригородные поезда 6101 и 6102 сообщением «Чехов — Холмск — Чехов».

Чтобы не оставлять пассажиров без транспорта, организован дополнительный автобус. Он отправился из Чехова в 7:45 утра и доставил 11 человек в Холмск. Днем 26 февраля движение поездов на участке «Холмск – Чехов» планируется возобновить по обычному графику.

