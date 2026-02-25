Журналисты сравнили старые и новые электрички Ярославского направления

Журналисты издания провели тест-драйв электричек на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), которое считается самым загруженным среди всех пригородных перевозок в России. Результаты описаны в материале MSK1.RU.

Как отметили журналисты, контраст между старыми и новыми составами колоссальный, но ситуация с перевозками остается тяжелой.

Ярославское направление выделяется не только пассажиропотоком, но и тарифной системой. Оно не объединено с Московскими центральными диаметрами (МЦД) и московским транспортом, поэтому каждая поездка оплачивается отдельно. Это создает дополнительные неудобства для пассажиров, особенно для тех, кто пользуется разными видами транспорта в столице.

В утренний час пик журналисты проехали на старых электричках: вагоны оказались грязными и холодными — отопление работало плохо, а скопившиеся за зиму грязь и изношенность кресел добавляли дискомфорта. Люди едут в битком набитых составах, и это ежедневная реальность тысяч пассажиров.

Новые поезда «Иволга», которые постепенно выходят на направление, произвели совсем другое впечатление. Они технологичны, комфортны, хорошо отапливаются, оборудованы современными информационными системами. Однако их количество пока ограничено, поэтому на общую картину перегруженности они влияют слабо. Большинство рейсов по-прежнему выполняют старые составы.

Как отмечает издание, в перспективе планируется обновление подвижного состава на Ярославском направлении. Ожидаются поставки как дополнительных «Иволг», так и электропоездов ЭП2Д. Но пока пассажиры продолжают мерзнуть на платформах и тесниться в старых вагонах.

Ранее сообщалось, что Московская железная дорога (МЖД) мобилизовала 400 человек для борьбы со снегопадами в Рязанской области.