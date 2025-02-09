На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель сухогруза КНР

В районе грузового судна, которое село на мель в Невельском районе Сахалинской области, объявлен режим повышенной готовности. Об этом в воскресенье, 9 февраля, в своем телеграм-канале предупредил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Накануне появилась информация о том, что в воскресенье вечером, примерно в 23:00, в районе Невельского порта на мель село грузовое судно, прибывшее из Китая. На борту находились 20 членов экипажа, их здоровью ничего не угрожает. Утечки топлива не зафиксировано.

«Этой ночью в Невельском районе на мель село грузовое судно. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности», — написал Лимаренко.

По словам Лимаренко, был создан специальный центр управления, который возглавил заместитель председателя правительства Алексей Римша. Все необходимые службы были приведены в состояние повышенной готовности, организовано непрерывное дежурство.

«Ситуация находится под моим личным контролем», — отметил губернатор.

В данный момент властями Сахалина рассматривается возможность снятия судна с мели.