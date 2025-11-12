На Сахалине задержан серийный грабитель, орудовавший в магазинах и кафе

Полиция Сахалина задержала мужчину, подозреваемого в серии дерзких ограблений торговых точек. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «МВД Медиа», злоумышленник использовал нестандартные методы: он проникал в помещения, прячась там до закрытия.

Так, в одном из кафе он укрылся под столом, дождался ухода персонала и похитил из кассы 50 тыс. руб. В магазине хозяйственных товаров его укрытием стал туалет, откуда он вышел, когда заведение опустело, и забрал 33 тыс. руб. Еще 20 тыс. руб. он украл из магазина с алкоголем, вскрыв входную дверь монтировкой.

Его преступная серия едва не завершилась нападением на охранника торгового центра. Когда сторож попытался его задержать, грабитель достал нож и начал угрожать, что вынудило охрану отступить.

Личность подозреваемого, 39-летнего ранее судимого жителя Башкирии, установили по похищенной банковской карте, которую он начал активно использовать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Разбой».

