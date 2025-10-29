Сочинский грабитель помог полиции, забыв на месте паспорт и телефон

В Сочи правоохранительные органы задержали грабителя, который отличался крайней неосмотрительностью. Молодой человек в ходе совершения преступлений дважды оставлял на месте происшествия свои личные вещи, включая удостоверение личности.

Как сообщили в полиции города, задержанным оказался 23-летний уроженец Санкт-Петербурга. Его криминальная серия началась с кражи ноутбука стоимостью 100 тыс. руб. из торгового павильона. Спасаясь бегством, злоумышленник обронил собственный мобильный телефон, что стало первой уликой против него.

После этого преступник сдал похищенное в ломбард и сразу же совершил новое правонарушение: на улице он выхватил телефон у прохожего. Потерпевший попытался задержать грабителя, однако тот смог скрыться, оставив в руках у мужчины свою куртку. В кармане верхней одежды лежал паспорт злоумышленника.

Благодаря столь «вещественным доказательствам», которые пострадавший сдал в полицию, молодого человека задержали в кратчайшие сроки. В ходе следствия выяснилось, что он также успел совершить кражу из квартиры. Общий ущерб от его действий превысил 330 тыс. руб. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

