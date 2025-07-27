На севере Индии в давке у храма Манса Деви погибли восемь паломников

На севере Индии произошла трагедия во время массового паломничества, пишет газет The Times of India.

В штате Уттаракханд у храма Манса Деви погибли восемь человек, еще 34 — получили травмы различной степени тяжести. Инцидент произошел, когда тысячи верующих поднимались по узкой лестнице к храму, расположенному на вершине холма.

По предварительным данным, причиной давки стал упавший электрический кабель, который вызвал панику среди людей. В возникшей суматохе паломники начали разбегаться в разные стороны, что привело к трагическим последствиям. Местные власти уже начали расследование происшествия.

Храм Манса Деви, где произошла трагедия, является популярным местом паломничества. Ежедневно его посещают сотни верующих, особенно в религиозные праздники.

Это уже не первый случай гибели людей во время религиозных мероприятий в Индии. Только в этом году зафиксировано 50 подобных инцидентов по всей стране.

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