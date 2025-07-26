Гонщик сбил насмерть троих зрителей на ралли во Франции

Во Франции произошла страшная авария во время проведения Ралли-де-ла-Фурм — гоночный автомобиль на высокой скорости вылетел с трассы и врезался в зрителей, стоявших у обочины. Об инциденте написала газета La Montagne.

По предварительным данным, погибли три человека. Один из пострадавших получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в больницу вертолетом. Еще один зритель отделался легкими повреждениями.

На место трагедии немедленно прибыли жандармы и спасательные бригады. Специалисты оцепили территорию и начали расследование причин аварии. По словам очевидцев, машина внезапно потеряла управление и на полной скорости выехала за пределы трассы.

Местные власти заявили, что этот инцидент стал одним из самых трагических в истории французского автоспорта за последние годы. Организаторы ралли пока воздерживаются от комментариев.

Ранее сообщалось, что в Турции автобус с россиянами попал в ДТП во время движения по мосту.