На севере Италии пожар уничтожил 400-летний монастырь Бернага

В северном регионе Италии, Ломбардии, крупный пожар нанес значительный ущерб историческому монастырю Бернага, чей возраст насчитывает около четырех столетий. Информацию о случившемся в этой европейской стране распространило издание Corriere della Sera.

Все 21 монахини, постоянно проживавшие в обители, были оперативно эвакуированы. По предварительным данным, причиной пожара стало электрическое замыкание, случившееся в одной из монашеских келий, как сообщается в публикации.

Несмотря на все усилия, предпринятые для ограничения распространения огня и спасения представляющих художественную ценность предметов, ущерб оценивается как колоссальный. Огонь поглотил старинные полотна, церковную атрибутику и антикварные предметы интерьера.

По словам президента области Ломбардия, Аттилио Фонтана, пожар стал катастрофой для культурного наследия региона, разрушив историческое место, тесно связанное со средневековым прошлым, и нанеся непоправимый вред памяти и уникальности этой земли.

Монастырь, заложенный в 1628 году, недавно привлек внимание общественности в связи с тем, что именно здесь, в конце прошлого столетия, впервые причастился святой Карло Акутис, недавно причисленный к лику святых и объявленный покровителем интернета.

