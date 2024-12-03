На севере Москвы произошло массовое ДТП с участием автобуса и 15 машин

В российской столице произошла массовая авария на Ленинградском проспекте. В ДТП попали рейсовый автобус и полтора десятка автомобилей. Об этом сообщил московский департамент транспорта в своем телеграм-канале, а подтвердило эту информацию РИА Новости.

По имеющимся данным, в аварию попали сразу 15 машин, а также рейсовый автобус.

«Возле дома номер 37 на Ленинградском проспекте произошло ДТП», — указали журналистам.

В дептрансе заявили, что теперь движение транспорта по данному проспекту затруднено, всем автомобилистам рекомендовали двигаться по альтернативным маршрутам. По некоторым данным, во время столкновения никто не пострадал.

До этого появлялись сведения сразу о двух авариях на МКАД в районе 36-го километра. В ДТП попали сразу пять автомобилей, в итоге на данном участке немедленно скопилась трехкилометровая пробка.