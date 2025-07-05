На северо-западе Москвы горит административное здание, люди в панике выбегают на улицу

В административном здании на улице Маршала Катукова на северо-западе Москвы произошёл пожар. На данный момент возгорание уже локализовано. Из здания были эвакуированы около ста человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по городу Москве.

В данный момент пожарные расчёты, оснащённые средствами защиты органов дыхания, проводят обследование места происшествия. По предварительной информации, произошло возгорание теплоизоляционного материала, который используется для вентилируемых фасадов.

"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на северо-западе Москвы. На улице Маршала Катукова, с кровли двухэтажного административного здания наблюдается белый дым", - говорится в Телеграм-канале ведомства.

Сведений о пострадавших в ходе возгорания к настоящему времени не поступало.

Ранее сообщалось, что в Лесосибирске Красноярского края загорелась свалка отходов лесопиления площадью 6 тыс. кв. м. Огонь быстро распространился из-за ветра и высокой горючей нагрузки. Спасателям удалось препятствовать перекидыванию огня на соседние здания.