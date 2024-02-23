На складе в Новосибирске потушили пожар

На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение на площади 800 квадратных метров. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Ранее ведомство сообщило, что в городе загорелся склад с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями. К месту происшествия были направлены спасатели. Всего в тушении пожара участвовали 67 специалистов. Также применялись 20 единиц спецтехники.

По данным СМИ, пожар произошел на складе, расположенном на улице Петухова. Огонь зафиксировали в 07:03. Здание склада — одноэтажное. Информация о пострадавших не поступала.

22 февраля в Волгограде загорелся лакокрасочный цех. По информации МЧС, огонь ликвидировали на площади 450 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее мы сообщали, что двое младенцев получили ожоги во время пожара в двухэтажном частном доме в садовом товариществе «Чайка» под Рузой. По данным МЧС, возгорание произошло, когда семья спала. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрического оборудования.