В спортивно-концертном комплексе Helsinki Hall взломали крышу

В крупнейшем крытом спортивно-концертном комплексе в Хельсинки Helsinki Hall взломали крышу. Как передала газета Helsingin Sanomat, на территорию объекта проникли преступники.

Комплекс принадлежит российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, которые также имеют гражданство Финляндии.

Кай Паананен, представитель управляющей компании, подтвердил эту информацию, но отказался предоставить подробности. Он сообщил, что случаем занимается полиция, а на объекте введено круглосуточное патрулирование.

По информации Helsingin Sanomat, часть систем безопасности в Helsinki Hall не функционирует из-за отключения электроэнергии за неуплату со 2 сентября.

Некоторые замки на объекте электрические. Арена не используется с марта 2022 года из-за санкций. В настоящее время Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко пытаются продать этот комплекс.

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