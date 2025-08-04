Мигрант из Санкт-Петербурга получил 3 года колонии за призывы к насилию против немусульман

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил мигранта к 3 годам колонии за призывы к насилию против немусульман и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает новостной портал 78.ru.

Фарахманд Исаев проведет три года в колонии общего режима за экстремистские призывы в интернете. Суд установил, что мужчина публиковал видеоролики и тексты, в которых призывал нападать на немусульман и препятствовать работе правоохранительных органов.

Помимо тюремного срока, суд запретил Исаеву администрировать сайты и размещать информацию в сети на ближайшие три года. Дело рассмотрели по статье о публичных призывах к экстремизму — подобные обвинения в России нередко заканчиваются реальными сроками.

Ранее стало известно, что депутат заксобрания Ленобласти был арестован за экстремизм.