На Тайвань обрушился супертайфун «Конг-рей»

Непогода достигла берегов острова в пятницу, 31 октября, примерно в 13:40 по местному времени. Стихия обрушилась на Тайвань в районе уезда Тайдун, где проживает около 212 тыс. человек.

В связи с угрозой из-за тайфуна власти объявили штормовое предупреждение. Четверг был объявлен нерабочим днем, занятия в учебных заведениях отменены. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы для минимизации последствий шторма.

Уже более 8,6 тыс. человек эвакуированы из опасных районов, чтобы обеспечить безопасность населения. По предварительной информации, по меньшей мере 27 человек получили ранения и травмы в результате стихии.

Шторм «Конг-рей» образовался 25 октября в западной части Тихого океана возле Филиппин и с 29 октября усилился до уровня тайфуна. Власти призывают жителей следить за обновлениями информации и следовать рекомендациям экстренных служб.

Супертайфун «Конг-рей» — это сильный шторм, который формируется, когда тропические циклоны достигают максимальной скорости ветра, превышающей 240 км/ч (150 миль/ч). Как правило, такие силы ветра могут приводить к серьезным разрушениям, включая повреждение зданий, затопление территорий, а также опасные условия на море.

Ранее сообщалось, что наводнения в Испании унесли жизни более 50 человек.