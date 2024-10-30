Наводнения в Испании унесли жизни более 50 человек

В результате наводнений в испанских провинциях Валенсия, Кастельон и Аликанте погиб 51 человек. Эта природная катастрофа вызвана интенсивными дождями, о чем сообщила газета ABC.

По информации метеорологов, за всего восемь часов в этом районе выпало количество осадков, ожидаемое за целый год. Удар циклона DANA по юго-восточной Испании принес разрушительные последствия. Вода смыла людей и автомобили, разрушила здания.

Многие жители искали спасения на крышах и мостах. Авиарейсы, предназначенные для приземления в Валенсии, были отменены или перенаправлены в другие города.

Предупреждения о штормах продолжают поступать. В спасательных работах участвуют 1034 военнослужащих военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME).

Число пострадавших от наводнений быстро возрастает, среди них как взрослые, так и дети. В связи с последствиями стихийного бедствия в испанском конгрессе была объявлена минута молчания.

Глава регионального правительства Карлос Мазон отметил, что спасательная операция продолжается, и на данный момент невозможно точно установить число погибших.

22 октября в результате сильных наводнений в кубинской провинции Гуантанамо, вызванных ураганом «Оскар», погибли шесть человек.

Ураган «Оскар» обрушился на восточные районы Кубы 21 октября, при этом максимальная скорость ветра достигала 129 км/ч.