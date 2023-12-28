На Тбилиси обрушился ураган

В столице Грузии – Тбилиси, сильный ветер сносит крыши зданий и билборды. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает телевизионная компания «Пирвели».

«Ветер сносит рекламные баннеры на проспектах города, поваленные деревья и билборды повредили припаркованные машины и инфраструктуру. Мусорные баки разлетаются по улицам столицы», – говорится в сообщении ведомства.

В социальных сетях жители Грузии публикуют кадры с последствием урагана. На них видно, как ветер сносит деревья. По информации местных СМИ, скорость ветра достигает 25 метров в секунду. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о сильном ветре, обрушившимся на Батуми. СМИ отмечали, что ураган сносил не только деревья, но и линии электропередач. Также из-за непогоды было нарушено расписание поездов.

27 декабря мы писали о последствиях урагана, который обрушился на таиландскую провинцию Наративат. В результате стихии погибли шесть человек, в том числе пожилая женщина и ребенок. Сотни семей оказались в зоне подтопления.