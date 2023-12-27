Шесть человек погибли при наводнении в Таиланде

В таиландской провинции Наративат из-за наводнений погибли шесть человек и еще один – пропал без вести, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заместителя губернатора провинции Причу Нуанной.

Наводнения вызваны обильными ливнями, которые обрушились на южную часть Таиланда в конце прошлой недели.

Как сообщил Нуанной, в результате трагического инцидента погибли пожилая женщина и ребенок.

Департамент по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Таиланда информирует о том, что на данный момент уровень воды на юге страны постепенно начал спадать. Ранее в некоторых районах он достигал трех метров. В среду, 27 декабря, ведомство сообщило, что в провинциях Наративат, Ялла, Паттани, Сатхун и Сонгкла в результате наводнения пострадали почти 69 тысяч семей. Их дома были затоплены.

Кроме того, в некоторых районах было приостановлено железнодорожное сообщение из-за наводнения. Сейчас в провинции Наративат работа поездов налажена.

Ранее мы сообщали, что на штат Квинсленд в Австралии обрушился ураган, из-за которого погибла местная жительница. По данным СМИ, на нее упало дерево. Всего больше 100 домов лишились электричества из-за сильного ветра.