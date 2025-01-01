На территории Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС региона.

Информация об угрозе атаки БПЛА поступила в 18:36. Тревогу отменили через четыре часа.

«РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА»

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 30 на 31 декабря системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за ночь.

17 беспилотников были сбиты над Крымом, 25 — в воздушном пространстве Брянской области, а еще 11 уничтожены над Краснодарским краем. 10 дронов были ликвидированы над Смоленской областью, где ранее сообщалось о возгорании объекта топливно-энергетического комплекса в результате атаки БПЛА.

Также было зафиксировано уничтожение двух беспилотников над Тверской областью и по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями.