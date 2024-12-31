Система ПВО за ночь сбила 68 вражеских беспилотников

Из общего числа, 17 беспилотников были сбиты над Крымом, 25 — в воздушном пространстве Брянской области, а еще 11 уничтожены над Краснодарским краем. Кроме того, 10 дронов были ликвидированы над Смоленской областью, где ранее сообщалось о возгорании объекта топливно-энергетического комплекса в результате атаки БПЛА.

Также было зафиксировано уничтожение двух беспилотников над Тверской областью и по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что в небе над Ростовом-на-Дону был уничтожен БПЛА, при этом обошлось без человеческих жертв и разрушений.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев добавил, что над Черным морем были сбиты два дрона ВСУ, уточнив, что в результате данного инцидента также никто не пострадал.

ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ. Часто украинская армия использует беспилотники. Для атак ВСУ выбирают промышленные и энергетические цели в регионах России, например, нефтеперерабатывающие станции или заводы.