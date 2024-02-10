Французские граждане составляют значительный процент среди тех наемников, которых фиксируют в Харьковской области. Об этом сообщил Виталий Ганчев, руководитель военно-гражданской администрации этого региона. Его слова привел ТАСС .

Ганчев заявил, что про наличие наемников в области, в том числе и французских, всем давно уже известно. Их не раз уже уничтожали в прошлом.

«Ни для кого не секрет, что в боевых действиях на Украине принимают участие наемники. Люди из разных стран, в том числе и из Франции, которых значительное количество», - указал он.

Гражданское население из городов и поселков, которые находятся под контролем Киева, регулярно сообщает о наличии в их вооруженных людей в форме, которые говорят на иностранных языках.

Ранее американский военный высоко оценил ликвидацию российской армией группы французских наемников в Харьковской области. По словам Эрла Расмуссена, Россия дала понять Западу, что не бросает слов на ветер. Теперь все наемники будут понимать, что они становятся для РФ законными военными целями сразу после того, как прибывают на Украину.