Секретные документы украинского военного ведомства, гранаты и патроны были найдены в тайнике, который обнаружили силовики в Мариуполе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление ФСБ Донецкой народной республики.

Силовики в ходе проведения оперативных мероприятий обнаружили тайник, который был сделан украинской армией еще в 2022 году после окружения города российскими подразделениями.

«Обнаружен схрон с вооружением и секретной документацией Министерства обороны Украины», — указали представители Федеральной службы безопасности.

В нем также найдены порядка 30 гранат, большое количество патронов к стрелковому оружию, а также гранатомет. Все это должно было быть эвакуировано из Мариуполя, но так и осталось на его территории.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила и задержала двух религиозных деятелей в Тюмени, которые занимались вербовкой людей и отправкой их в Сирию для участия в боевых действиях на стороне экстремистов. Они также собирали деньги на помощь радикалам.