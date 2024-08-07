На территории Мариуполя нашли схрон с документами Минобороны Украины и оружием
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Секретные документы украинского военного ведомства, гранаты и патроны были найдены в тайнике, который обнаружили силовики в Мариуполе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление ФСБ Донецкой народной республики.
Силовики в ходе проведения оперативных мероприятий обнаружили тайник, который был сделан украинской армией еще в 2022 году после окружения города российскими подразделениями.
«Обнаружен схрон с вооружением и секретной документацией Министерства обороны Украины», — указали представители Федеральной службы безопасности.
В нем также найдены порядка 30 гранат, большое количество патронов к стрелковому оружию, а также гранатомет. Все это должно было быть эвакуировано из Мариуполя, но так и осталось на его территории.
Ранее сообщалось, что ФСБ выявила и задержала двух религиозных деятелей в Тюмени, которые занимались вербовкой людей и отправкой их в Сирию для участия в боевых действиях на стороне экстремистов. Они также собирали деньги на помощь радикалам.