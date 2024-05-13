На территории овощебазы в Дмитрове пресекли нарушения миграционного законодательства

Сотрудники полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу при поддержке Росгвардии проверили складское помещение для хранения овощей и фруктов в поселке Горшково на наличие нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе рейда к административной ответственности привлечено более сорока уроженцев ближнего зарубежья по статьям 18.10 и 18.8 КоАП РФ. Сорок два мигранта работали на территории региона без патента, а 36 из них уклонились от выезда за пределы России по истечении срока пребывания. На каждого иностранца наложен штраф с последующим выдворением за пределы страны.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению работодателей нелегальных мигрантов и привлечению их к ответственности.

Ранее стало известно, что следователем предъявлено двадцатидвухлетнему молодому человеку обвинение в причинении смертельных травм мужчине.