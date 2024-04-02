На территории РФ за одни сутки потушили 15 природных пожаров

Представители министерства по чрезвычайным ситуациям на протяжении прошедших суток сумели победить пожары в шести регионах России. Они потушили 15 очагов возгорания. Об этом сообщили РИА Новости .

Журналисты привели слова сотрудников Авиалесоохраны, которые рассказали о борьбе с природными пожарами в шести российских регионах.

«Лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 900 гектаров», - указали они.

Отмечено, что пожароопасный сезон уже был объявлен 34 регионах России.

Ранее сообщалось о пожаре в Забайкалье, где пламя почти уничтожило сельский дом культуры. В одноэтажном деревянном здании обвалились перекрытия на площади в 230 квадратных метров. Теперь местным властям предстоит оценить, стоит ли восстанавливать ДК, или его проще построить заново.