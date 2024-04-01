Огонь уничтожил сельский дом культуры в Забайкалье

Пожарные пытались отстоять у пламени ДК и тушили его на протяжении четырех часов. Здание теперь требует восстановления. Об этом сообщил ТАСС .

Инцидент произошел вчера поздно вечером. В селе Затон загорелось одноэтажное деревянное здание, в котором размещался дом культуры. Уже в 23.00 огнеборцы приступили к тушению пламени, и продолжали заниматься этим до трех часов утра.

«31 марта загорелось деревянное одноэтажное здание дома культуры села Затон Сретенского района», - заявили в региональном министерстве культуры.

В тушении пожара приняли участие 20 человек, им на помощь пришли 4 автоцистерны. По итогам пожара обвалился потолок на площади в 230 квадратных метров. Зданию теперь предстоит полное восстановление. Решение об этом еще не принято, его вынесут только после оценки об окончательном ущербе.

Ранее сообщалось о ночном пожаре в Мытищах. Там сгорел припаркованный на улице автомобиль. От огня пострадали и те машины, которые находились рядом с ним.