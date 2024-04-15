На территории Севастополя объявили воздушную тревогу

Всех жителей Севастополя предупредили об угрозе удара с воздуха. Об этом заявил Михаил Развожаев, губернатор данного населенного пункта. Он сделал запись об этом в своем Telegram-канале.

На территории Севастополя в связи с объявлением тревоги прекратил работу морской и наземный общественный транспорт.

«Внимание всем, воздушная тревога», - записал Развожаев.

Людей попросили направиться в безопасные для них места. Имеются сведения, что пропуск транспорта был прекращен через Крымский мост, а также перестал действовать КПП в районе Джанкоя. По неподтвержденным данным, это связано с вероятностью ракетного удара по полуострову со стороны Украины.

Ранее Развожаев сообщал, что на подходе к Севастополю сработала автоматическая система перехвата целей. Со стороны моря к городу пытался подобраться беспилотник, он был немедленно обстрелян.