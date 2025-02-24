Около консульства РФ в Марселе произошел мощный взрыв в годовщину СВО

Телеканал BFM TV сообщил , что рядом с российским консульством в Марселе произошел мощный взрыв. На место инцидента оперативно прибыли около 30 сотрудников экстренных служб, а также полиция.

По информации пожарной службы, взрыв произошел незадолго до 8:00 (10:00 мск). Пострадавших в результате инцидента нет.

Российское консульское учреждение находится на авеню Амбруаза Паре, в восьмом районе Марселя. Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил факт взрыва, отметив, что он произошел непосредственно на территории консульства.

Ранее сообщалось, что у ЖК «Ривер Парк» в Москве произошел взрыв с дальнейшим возгоранием.