На территории Воткинского завода под Ижевском произошел мощный взрыв

Жители Ижевска стали публиковать информацию о взрыве со стороны Воткинского завода. По их словам, на территории случился мощный хлопок, который их напугал. ТАСС удалось узнать, что стало причиной шума.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Завьяловского района прокомментировали сведения о взрыве под Ижевском в Удмуртии. Оказалось, что завод ранее уведомлял властей об испытаниях: их проводили на ракетных двигателях.

«Это не ЧП, плановое мероприятие», — успокоили в ЕДДС Завьяловского района.

Воткинский завод находится в селе Ягул в 12 км от Ижевска. В Сети показали видео мощного взрыва, но, судя по всему, никакой угрозы нет. Уточняется, что никто при испытаниях не пострадал.

Предприятие в Удмуртии специализируется на производстве продукции для атомной энергетики, военной сферы, нефтегазовой и космической отраслей, а также научных исследований.

Напомним, что в августе 2023 года на том же заводе под Ижевском случился взрыв с задымлением. Однако ситуацию быстро взяли на контроль: тогда также никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на Украине зафиксировали серию взрывов.