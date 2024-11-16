На трассе «Байкал» дальнобойщикам приходится греться огнем из-за многокилометровой пробки

Дальнобойщики и водители легковых автомобилей, среди которых много семей с детьми, уже вторые сутки стоят в многокилометровой пробке на федеральной автомобильной трассе (ФАД) «Байкал», сообщил Telegram-канал SHOT.

В условиях сильного мороза людям приходится разжигать костры, пытаясь согреться. У некоторых и вовсе запаса бензина снижаются к нулю.

По информации источника, причиной затора стал сильный снегопад в Иркутской области. Как рассказали водители, трасса не была перекрыта, и легковые машины оказались в одной пробке с грузовиками в сторону Петровска-Забайкальского.

Температура воздуха на улице опустилась до минус 20 градусов. По этой причине некоторые водители начали разжигать огонь на обочине для обогрева. По их словам, в пробке скопилось несколько сотен автомобилей, причем в легковушках находятся семьи с детьми, многие из которых без еды.

Затрудненное движение наблюдается на 35-м и 275-м километрах ФАД Чита – Забайкальск, а также на 701-м километре ФАД «Байкал» Чита – Иркутск.

Как отметили в «Автодоре», затор образовался со стороны Читы из-за аварии, и сейчас движение замедлено. В МЧС по региону заявили, в районе трассы дежурят патрули, которые готовы оказать всем нуждающимся помощь.

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