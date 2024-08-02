На центр Севастополя рухнули обломки ракеты ВСУ, в Учкуевке догорают сбитые вражеские дроны

В Севастополе в настоящее время продолжают работать силы ПВО. Уже сбиты несколько воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Как информирует «Севастопольспас», поступают данные с улицы Хрусталева в центральной части города. Там часть сбитой ракеты рухнула на пешеходный переход.

«Также обломки упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации горят части сбитого БПЛА», — приводится в сообщении.

Как сообщают экстренные службы города, в районе улицы Симонка в поселке Учкуевка на северной стороне Севастополя догорают остатки сбитых украинских дронов.

Информация о пострадавших уточняется. В Севастополе продолжает действовать режим ракетной опасности.

Ранее мы сообщали об ночной атаке ВСУ на мыс Фиолент в Севастополе.